В Москве пьяный актер вырвал дверь такси

Павел Ботвиновский оказался в центре скандала. Артист Театра имени Ермоловой вырвал дверь такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.
Согласно предварительной информации, актер отдыхал с подругой в одном из столичных ресторанов. Они вызвали такси, однако по неизвестной причине между Павлом и водителем произошел конфликт.
В результате пьяный актер разбил боковые стекла автомобиля и вырвал дверь. Сумма ущерба составила почти 34 тысячи рублей. По факту произошедшего следователи проводят проверку.
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