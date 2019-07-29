В Башкирии 19-летний водитель устроил смертельное ДТП

Минувшей ночью в Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, на 1230-м километре трассы Москва-Уфа 19-летний водитель сбил 82-летнего пешехода.
Молодой человек находился за рулем автомобиля Daewoo Nexia. Пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Судя по всему, водитель не успел отреагировать и сбил его. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.
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