По делу Голунова уволили четырех полицейских

Трое намерены оспорить решение в суде

По итогам служебной проверки в УВД по Западному округу столичного главка МВД уволены четыре сотрудника, связанных с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что трое из них намерены оспорить это решение в суде.

Напомним, что Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в хранении наркотиков. Корреспондент уверял, что запрещенные вещества ему подкинули, а при задержании не давали связаться с адвокатом и родственниками. Обвинения с него были сняты 11 июня.