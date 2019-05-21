Нашедший алкоголь в крови "пьяного мальчика" медэксперт получил наказание

Щелковский городской суд признал виновным судебно-медицинского эксперта Михаила Клейменова, обнаружившего алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего Алеши Шимко. как пишет "Вечерняя Москва", Клейменов осужден по статье "Халатность".
Суд назначил эксперту десять месяцев исправительных работ. Клейменов в свою очередь заявил, что с приговором не согласен и будет его обжаловать. Напомним что слушания начались в ноябре 2018 года. На заведении дела против эксперта настоял отец погибшего мальчика, добавляет "Царьград".
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