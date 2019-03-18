В телецентре на Шаболовке ищут бомбу

Полиция проверяет информацию о бомбе в телецентре на Шаболовке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
В свою очередь Telegram-канал Mash пишет, что также проверяется сообщение о минировании съемочного павильона ВГТРК на улице Правды. Людей из здания эвакуировали. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии. Письмо с сообщением о заложенной бомбе пришло на электронную почту радио "Россия", уточняет канал. Официальных комментариев о происшествиях пока нет.
Примадонна отреагировала на кончину молодой певицы
Кончина певицы стала шоком для всех
Студентка сбежала спустя две недели после начала работы
Мужчина сыграл важную роль в жизни герцогини
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Бросил меня в день рождения
Он младше на 5 лет
Заворотнюк родила не сама
Началовой ампутируют ногу
Помогите
Все беды от того что я толстая
Я плохая мать?
Люди меня используют
Жена расслабилась после свадьбы
Что происходит с Юлей Началовой?
Посоветуйте хороший ужастик!!!!
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Не дает уже полгода
Изменяют все и всем
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Что делать?
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Сидит без работы и не ищет
Изменила в начале отношений
Девушка ослепла после инъекций
Сначала машина или квартира?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Приняла дорогой подарок от друга
Женское
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Обнаружили венерическое заболевание
Мужчина - скорпион
Борбата с алкохола е възможна