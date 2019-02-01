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Происшествия

В Москве у здания Гидропроекта обрушился навес

прочитано 194 раза

В Москве обрушился входной навес здания Гидропроекта. Сейчас в здание буквально нельзя пройти.

К счастью, это ЧП случилось ночью, поэтому под козырьком никого не было. На месте происшествия работают экстренные службы, передает телеканал "360".

1 февраля 2019, 09:57

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