"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки

Мать Евгения Манюрова рассказала о том, что могло повлиять на его жуткий поступок в центре Москвы. Оказалось, что стрелок с Лубянки питал сильную неприязнь к силовикам.

По словам Светланы, ее 39-летний сын вообще не употреблял алкоголь и не курил. Предпочитал чай с шиповником и клюквой. Однако, как отметила женщина, в последнее время он был очень раздражительным.

"Сын ненавидел кагэбэшников", - приводит слова матери стрелка с Лубянки ютуб-канал Baza. Причин странной неприязни она не знает. Кроме того, известно, что у Манюрова был варикоз, он принимал лекарства от повышенного давления.

"Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время... У него не было свободного времени – у него работа и хобби", – рассказала мать устроившего стрельбу в центре Москвы мужчины.

Доложили, что в здании ФСБ на Лубянке стрельба. В городе введён план "Сирена".



По неподтверждённой информации, погибли два сотрудника pic.twitter.com/nq44gIWl5M — Путин говорит (@CzarSays) 19 декабря 2019 г.

Удалось поговорить о Манюрове и с соседями семьи. Люди никогда не подумали бы, что Евгений мог совершить такое преступление. По их словам, он всегда был тихим и застенчивым, в компаниях с друзьями замечен не был, вел спокойный образ жизни и очень любил бабушку.

"Семья интеллигентная, тихая, спокойная, бабушка – заслуженный педагог, совершенно обычная семья. Ну, он достаточно тихий, замкнутый и одинокий человек", – цитирует соседку стрелка с Лубянки Татьяну Цареву РИА ФАН. О том, что произошло в столице, она узнала из СМИ. "Когда стали смотреть репортажи, появились его фотографии, мы узнали своего соседа", – добавила женщина.

Напомним, стрельба в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. Стрелком с Лубянки оказался житель Подольска. Его ликвидировали в ходе спецоперации.