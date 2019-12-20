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Общество

Бойня на Лубянке привела в восторг одичавших украинцев

Стрельба на Лубянке. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Любое происшествие в России вызывает у некоторых украинцев неподдельную радость. Не стала исключением и вчерашняя стрельба в центре Москвы. Устроившего бойню мужчину пропагандисты из Незалежной осыпали комплиментами. 
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Шокирующее заявление прозвучало в прямом эфире украинского телевидения. События в Москве прокомментировал журналист Юрий Бутусов, близкий к бывшему главе Совета нацбезопасности и обороны Украины Александру Турчинову. Пропагандист назвал зачинщика кровавой бойни "смелым человеком".

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По мнению Бутусова, стрелок хотел сорвать концерт в честь дня ФСБ в Кремле, на котором присутствовал Владимир Путин. "Очевидно, это действительно какой-то очень мотивированный смелый человек, который очень хорошо, без эмоций просчитал свои действия", – сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Уровень подготовки убийцы, видимо, был невысоким, предположил Бутусов. Он считает, что таким образом преступник пытался обратить на себя внимание. "Там была стрельба прямо по окнам здания ФСБ. Специально для того, чтобы это попало на камеры", – заявил журналист.

Напомним, что стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. Стрелком оказался 39-летний Евгений Манюров из Подольска. Он был ликвидирован.

По некоторым данным, злоумышленник работал охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов. Родителям Евгений Манюров говорил, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе.

Автор: 20 декабря 2019, 11:08

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