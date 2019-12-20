"Зомбирован": отец раскрыл шокирующие данные о стрелке с Лубянки

Стали известны подробности жизни преступника, устроившего нападение в центре Москвы. Отец стрелка с Лубянки рассказал о том, что его 39-летний наследник мог быть не в себе.

Фатих Манюров давно не общался с сыном. По словам мужчины, Евгений говорил, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Он даже начал замечать, что у наследника появился восточный акцент.

Однако отец стрелка с Лубянки до конца не верил, что сын там работает, сообщает телеграм-канал 112. Манюров рассказывал, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе. Фатих отметил, что он был угрюмым человеком.

Мать злоумышленника Светлана вечером 19 декабря позвонила бывшему мужу, поскольку Евгений вовремя не вернулся домой. Якобы еще утром он уехал на соревнования по стрельбе.

А ночью к мужчине пришли сотрудники ФСБ. Фатих в шоке от поступка сына. Он не исключает, что стрелок с Лубянки был кем-то "зомбирован".

В свою очередь мать Манюрова призналась: коллега сына сообщил, что тот давно уволился. "В последнее время не работал. Общался с какими-то арабами по телефону. Я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", – поделилась женщина. Выяснилось и то, что по месту жительства стрелка с Лубянки зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное, передает РБК.

Напомним, что стрельба возле здания ФСБ в столице произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил гражданский человек. Стрелок с Лубянки открыл огонь из автомата Калашникова. Он был ликвидирован силовиками.