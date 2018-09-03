Объявлен план "Перехват": в Москве устроили перестрелку

В столице на Варшавском шоссе было совершено разбойное нападение на двух человек. В данный момент подозреваемых разыскивает полиция, пишет ТАСС.

По предварительной информации, несколько злоумышленников выстрелили из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег, передает Пятый канал. Кроме того, подозреваемые отняли деньги и быстро скрылись на легковых автомобилях. Для поимки опасных преступников в Москве объявлен план "Перехват".