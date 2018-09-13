Известного рэпера повесили в центре Москвы

Случайные прохожие стали свидетелями жуткой сцены в самом центре Москвы. Из окна отеля Ritz-Carlton на тверской улице было вывешено тело мужчины в красном спортивном костюме. Довольно быстро выяснилось, что о криминале речи не идет – дескать, двое постояльцев решили пошутить и один из них повис над землей, пока второй удерживал его на весу с помощью каната. Стали известны личности шутников. Ими оказались рэпер Дмитрий Кузнецов, известный под сценическим псевдонимом Хаски и его друг Руслан Хартаев, передает telegram-канал 112. Обоих везут в полицию.