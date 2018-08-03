Инвалид убил пожилую пару из-за лотка черники
Поймать злоумышленника удалось благодаря сигналу с мобильного телефону женщины, который он забрал с места расправы. Он зарезал бывшего директора московского завода и его жену из-за лотка черники.
Преступник занимался сбором и продажей ягод. Полицейские нашли свидетелей, которые видели, как он выходил с участка убитых пенсионеров. Кроме того, оказалось, что он в присутствии соседей требовал с главы семейства деньги за чернику, передает "Комсомольская правда".
Сигнал с телефона жертвы привел стражей порядка в трехкомнатную квартиру соседей убитых, где проживали пенсионерка и ее безработный, ранее судимый за побои сын – 57-летний инвалид III группы. Мужчина злоупотреблял алкоголем.
Признаваться в содеянном задержанный не спешит. Он отрицает знакомство с погибшими и утверждает, что нашел телефон пенсионерки.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, назначен целый ряд экспертиз.
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