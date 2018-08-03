Манекенщик Zombie Boy свел счеты с жизнью

В возрасте 32 лет скончался манекенщик Рик Дженест, больше известный как Zombie Boy. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
У Дженеста были проблемы с психикой, сообщает Ura.ru. Из-за тяжелого заболевания он не мог контролировать свое поведение.
О манекенщике заговорили после того, как он полностью покрыл тело татуировками. В 2011 году Дженест снялся в клипе певицы Леди Гага, передает телеканал "360".
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