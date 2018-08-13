Украинец получил ранение пятой точки в центре Москвы

В ночь на 12 августа в полицию поступил звонок от очевидца: в трехметровую яму на стройплощадке на Садовом кольце в центре Москвы упал мужчина, передает телеканал "360". Прибывшие правоохранители вызвали врачей пострадавшему 28-летнему уроженцу Украины.
Мужчину с повреждениями бедра и ягодицы доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По факту произошедшего ведется проверка.
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