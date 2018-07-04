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Происшествия

Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernhard, A
Стало известно, что ветеран афганского движения, председатель московской городской общественной организации семей военнослужащих, в прошлом сотрудница посольства Германии Александра Иванова стала жертвой личного шофера Сергея Колодезева. Он оформил незаконный брак с пожилой женщиной, переписал имущество на себя и в конце концов сжил ее со свету.
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О судьбе без вести пропавшей москвички внуки узнали случайно. Приехав на могилу к матери и дяде, они обнаружили сведения о том, что тут же покоится прах их бабушки - Ивановой Александры Дмитриевны, которая скончалась 6 июня 2016 года.

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Еще в 1991-м Иванова взяла 27-летнего безработного парня личным водителем, не оформляя его официально. Вскоре Сергей стал надежным помощником пожилой женщины во всем.

Александра часто жаловалась на плохую память, а вскоре врачи диагностировали болезнь Альцгеймера. Молодой человек заботился о начальнице, напоминал о приеме лекарств, а позже и сам начал пичкать ее неизвестными препаратами, передает сайт "Комсомольская правда". Состояние женщины стремительно ухудшалось.

Позже по неосмотрительности она переписала свое имущество на парня. Квартира за 6,5 миллиона рублей, два земельных участка стоимостью выше 2,5 миллиона рублей, жилой дом – около пяти миллионов рублей и автомобиль Mercedes-Benz B-200 – все это оказалось в руках коварного шофера.

Последующие годы Сергей прятал женщину в разных городах, тайно переправляя ее из Москвы в Винницу (город на Украине).

Мужчина был задержан. У него обнаружили липовый штамп о браке с пожилой женщиной, также нашли несколько паспортов с разными сведениями. 

Вся отобранная злоумышленником недвижимость будет возвращена внукам пенсионерки. Колодезев предстанет перед судом в ближайшее время: он обвиняется в похищении человека и мошенничестве.

Автор: Софья Попова4 июля 2018, 15:58

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