Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
О судьбе без вести пропавшей москвички внуки узнали
случайно. Приехав на могилу к матери и
дяде, они обнаружили сведения о том, что тут же покоится прах их бабушки -
Ивановой Александры Дмитриевны, которая скончалась 6 июня 2016 года.
Еще в 1991-м Иванова взяла 27-летнего безработного парня личным водителем, не оформляя его официально. Вскоре Сергей стал надежным помощником пожилой женщины во всем.
Александра часто жаловалась на плохую память, а вскоре врачи диагностировали болезнь Альцгеймера. Молодой человек заботился о начальнице, напоминал о приеме лекарств, а позже и сам начал пичкать ее неизвестными препаратами, передает сайт "Комсомольская правда". Состояние женщины стремительно ухудшалось.
Позже по неосмотрительности она переписала свое имущество на парня. Квартира за 6,5 миллиона рублей, два земельных участка стоимостью выше 2,5 миллиона рублей, жилой дом – около пяти миллионов рублей и автомобиль Mercedes-Benz B-200 – все это оказалось в руках коварного шофера.
Последующие годы Сергей прятал женщину в разных городах, тайно переправляя ее из Москвы в Винницу (город на Украине).
Мужчина был задержан. У него обнаружили липовый штамп о браке с пожилой женщиной, также нашли несколько паспортов с разными сведениями.
Вся отобранная злоумышленником недвижимость будет возвращена внукам пенсионерки. Колодезев предстанет перед судом в ближайшее время: он обвиняется в похищении человека и мошенничестве.
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