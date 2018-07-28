Известный российский писатель умер от сердечного приступа

Скончался писатель Владимир Войнович. Литератору было 85 лет. Как сообщил на своей странице в соцсети журналист Виктор Давыдов, драматурга убил сердечный приступ.

Владимир Войнович – автор повести "Степень доверия", которая была написана в 1972 году. Также он создал трилогию о солдате Иване Чонкине – "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", антиутопию "Москва 2042" и десятки других произведений.