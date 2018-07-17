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Происшествия

Грабитель попался на болевой при ограблении дома бойца MMA


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Мужчина, попытавшийся ограбить дом, неожиданно встретил хозяина, которым оказался боец смешанных единоборств (ММА) Серхио Эрнандес. Он и задержал грабителя, применив болевой прием.

Инцидент произошел вечером, когда спортсмен возвращался домой. Подходя к зданию, Эрнандес заметил незнакомца на заднем дворе. Мужчина объяснил вторжение тем, что пытался скрыться от собаки, но спортсмен заметил открытое окно, ведущее в одну из комнат, и заподозрил правонарушение. Попытка вора сбежать не увенчалась успехом – боец применил свои навыки, сковав движения нарушителя "треугольником".

17 июля 2018, 20:36

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