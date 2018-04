Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем

Пассажир Boeing 737-700, летевшего из Нью-Йорка в Даллас, у которого 17 апреля взорвался левый двигатель, обнародовал видео посадки после разгерметизации салона. Марти Мартинес устроил онлайн-трансляцию с рейса.

ЧП случилось, когда лайнер компании Southwest Airlines находился на высоте почти десяти километров над штатом Пенсильвания. Примерно через 30 минут после вылета раздался звук удара, и самолет начал быстро снижаться. Потом последовал звук второго удара, и л лопнул иллюминатор.

К счастью, капитану Тэмми Джо Шульц хватило профессионализма и выдержки, чтобы успешно приземлиться. Она точно описала диспетчерам чрезвычайное происшествие на борту и попросила прислать скорую на взлетно-посадочную полосу.

SCARY MOMENTS: A video taken by a passenger from inside @SouthwestAir #Flight1380 making an emergency landing in Philadelphia Int’l Airport after leaving LaGuardia, New York that was en route to Dallas. ( by Marty Martinez) pic.twitter.com/mPZ8pZrz6I — MJ (@EMJAEEE_) 17 апреля 2018 г.

Самолет сел в международном аэропорту Филадельфии. Единственной жертвой произошедшего стала 43-летняя мать двоих детей Дженнифер Риордан, передает The Sun. Она сидела у разбитого взрывом иллюминатора. Женщина скончалась в одной из больниц Филадельфии. Ранее отец одного из пассажиров рассказал, что обломки попали в салон и ранили человека.

Известно, что 56-летняя Тэмми Джо Шульц служила в рядах ВМС США. В 1985 году она стала одной из первых в стране военных женщин-пилотов и входила в состав эскадрильи тактических самолетов радиоэлектронной борьбы. Поскольку в ВМС запрещено задействовать женщин в зоне боевых действий, Тэмми стала инструктором, а в 1993 году покинула ряды военно-морских сил США. С этого момента она стала пилотом компании Southwest Airlines.