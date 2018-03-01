В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
Следователи отмечают, что с сентября 2017 года юрист уже находится под следствием по факту мошенничества. Угроза скорого уголовного наказания совсем не помешала ему планировать новое преступление.
"Адвокат принял решение о приготовлении убийства мужчины, чтобы не исполнять перед ним долговые обязательства по договору займа в размере 20 миллионов рублей. Обвиняемый предложил своему знакомому за материальное вознаграждение участвовать в организации убийства заимодавца", – цитирует представителя Следственного комитета АГН "Москва".
О планах адвоката полиции сообщил его приятель, после чего юриста задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению" и "Убийство". Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
Недавно Dni.Ru освещали похожий случай. В Ижевске арестован старейший профессиональный футболист России Владимир Тумаев. Он подозревается в организации заказной расправы по предварительному сговору. Предполагаемой жертве нападения удалось выжить. Тумаеву грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Следствие настаивает на заключении футболиста под стражу на срок до двух месяцев. Представитель обвинения считает, что подозреваемый может сбежать, так как у него есть загранпаспорт и он систематически выезжает за рубеж.
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