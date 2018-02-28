Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой

Житель Казани вечером 27 февраля устроил стрельбу в подъезде дома на Авангардной улице. Таким образом пьяный мужчина пытался выяснить отношения с женой.

Около 19:40 в полицию обратились напуганные местные жители. Стражи порядка незамедлительно блокировали подъезд и выставили оцепление.

По имеющимся данным, вооруженный охотничьим ружьем 36-летний казанец пришел к родственникам супруги, у которых та гостила, и попытался проникнуть в квартиру, открыв беспорядочную стрельбу. Там, помимо четырех взрослых, находились трое несовершеннолетних.

В результате обезумевший злоумышленник ранил трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Последний скончался в карете скорой помощи, сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Татарстану. Известно, что преступник был обезврежен. Есть информация о том, что у него был подельник, который в ходе операции был ликвидирован, передает Telegram-канал 112.

Примечательно, что преступник регулярно получал административные взыскания по статье "Распитие спиртных напитков на улице". Кроме того, он имеет десятки неоплаченных штрафов и кредитов.

У погибшего при стрельбе сотрудника Росгвардии остались трое детей, пишет RT. Его семье будет оказана необходимая помощь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Татарстану. "Погибший 1979 года рождения. Я знаю, что у него трое детей, и он в органах с 2006 года", – сообщил представитель пресс-службы.

По предварительной информации, причиной ЧП стал бытовой конфликт – мужчина сильно ревновал жену. Ранее по ее заявлению он попал под административный арест на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, житель Казани взял оружие и устроил разборки с супругой и ее родственниками. Возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Убийство".