4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне

Четырехлетнему ребенку из Миссури удалось спасти свою жизнь в кровавой расправе отца над семьей. Девочка притворилась спящей, когда услышала звуки выстрелов.



Полиция из пригорода Сент-Луиса сообщила, что ребенок остался невредимым после ужасного происшествия, случившегося в полночь. По данным стражей порядка, они получили звонок от неизвестного человека, который заявил, что полиция найдет в его доме три тела. Затем он повесил трубку.

"Услышав первый выстрел, четырехлетняя девочка вошла в гостиную дома и увидела свою мать на полу", – сообщил начальник местного отдела полиции Джереми Илер. По его словам, стоявший рядом глава семьи велел ребенку вернуться в свою комнату, после чего прозвучали еще несколько выстрелов.

По данным онлайн-издания People, выехавший по вызову 911 наряд вошел в дом через дверь, которая была открыта, после чего полицейские обнаружили тела жертв и самого стрелка. Позже они нашли девочку – она находилась в спальне и притворилась спящей.

За некоторое время до трагедии 31-летняя Катрин Бэнкс, жертва бойни, опубликовала в социальных сетях фотографию, объявив о помолвке с человеком, которого полиция идентифицировала как стрелка. Убийцей оказался 31-летний Дорнубари Дагбор. В числе жертв также был 15-летний сын Бэнкс.

По данным официального расследования, сначала Дагбор выстрелил в Катрин, потом убил мальчика, когда тот зашел в гостиную. Полиция полагает, что после расправы над семьей мужчина покончил жизнь самоубийством.

Мотивы преступления пока не раскрываются. Известно лишь, что выжившая девочка будет передана родственникам.

Расправа в маленьком городке стала настоящим шоком для жителей. Священник местной церкви, куда ходила погибшая семья, охарактеризовал супругов как спокойных и очень рассудительных родителей, которые полностью посвящали себя детям и друг другу. Знакомые и соседи также отзываются о паре положительно и отказываются верить, что такая ужасная трагедия могла произойти.

