Журналиста-расследователя застрелили вместе с девушкой

В населенном пункте Велка Мача близ города Трнава на западе Словакии был застрелен 27-летний журналист-расследователь Ян Кучак и его девушка, передает НСН. Мужчине прострелили грудь, а его спутнице – голову. обстоятельства расправы указывают на то, что преступление было спланированным.

Ян Кучак ханимался разоблачением предпринимателей-нарушителей, которые имели связь с правящей в стране партией. Кроме того, его расследования нередко затрагивали деятельность организованных преступных группировок.