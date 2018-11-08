27 погибших: заключенные устроили кровавый бунт в колонии

В ночь на 8 ноября в колонии города Худжанда на севере Таджикистана заключенные исламисты устроили бунт, передает телеканал "360". Они убили двух офицеров – сотрудника колонии и спецназовца. Среди отказавшихся подчиняться преступников насчитали 25 убитых. Также сообщается о побеге заключенных, воспользовавшихся суматохой.

На месте происшествия работает специальная следственная группа. По предварительным данным, один из заключенных разоружил охранника и открыл из автомата огонь по другим сотрудникам колонии.