Известный музыкант умер от сердечного приступа

Легендарный джазовый трубач Рой Харгроув умер в возрасте 49 лет. Сообщается, что причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.
На протяжении длительного времени Харгроув испытывал проблемы с почками. В субботу вечером обладатель двух премий Grammy должен был выступить в штате Нью-Джерси, передает ТАСС.
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