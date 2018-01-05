Украинская модель разбилась в США в пьяном ДТП

Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, фотограф Наталья Кордано попали в больницу в Лос-Анджелесе с тяжелыми травмами. Девушки пострадали в серьезном ДТП.



Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, фотограф Наталья Кордано попали в больницу в Лос-Анджелесе с тяжелыми травмами. Девушки пострадали в серьезном ДТП.

Состояние разбившейся в страшной аварии в США украинской модели Елизаветы Кузьменко оценивается как критическое, рассказал на своей странице в Facebook ее друг Кирилл Дубровин. "Черепно-мозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена, и многое другое", – написал он.

Молодой человек добавил, что необходимо собрать деньги матери модели, чтобы у нее была возможность приехать в США и ухаживать за девушкой. Вторая пострадавшая — фотограф Наталья Кордано – также находится в тяжелом состоянии.





Стали известны подробности ДТП, в которое попал девушки. По данным полиции, виновник аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии и врезался в такси, где находилась модель с подругой, передает РИА Новости. Удар был такой силы, что машина перевернулась.

Всего при столкновении пострадали шесть человек. Виновник попытался скрыться, однако его задержали очевидцы. По предварительным данным, мужчина пытался скрыться с места другого ДТП, виновником которого он стал.