Богач разбил Ferrari за 20 миллионов сразу после покупки

Съехав со скользкого шоссе, автомобиль пролетел около 50 метров по полю и загорелся. Прибывшие на место офицеры полиции графства Саут-Йоркшир очень удивились, когда обнаружили, что водитель отделался лишь небольшими синяками и порезами.

Прибывший на место ДТП экипаж пояснил, что дорога была мокрой, сообщает Daily Mail. Это обстоятельство могло спровоцировать аварию.

Для создания автомобиля были использованы решения, проверенные в "Формуле-1". Машина является самой быстрой заводской версией 430-й модели, которая допущена на дороги общего пользования.

Полицейские опубликовали фотографии уничтоженного огнем гоночного автомобиля в социальных сетях. При этом они и призвали водителей быть осторожнее на скользких дорогах.

Someone had a miracle escape (cuts/bruises) from his #Ferrari earlier on the M1. Lost control, went airborne & burst into flames #fire #ouch pic.twitter.com/DkMPEOedFB