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Богач разбил Ferrari за 20 миллионов сразу после покупки

Ferrari 430 Scuderia. Фото: wikipedia.org
Житель Великобритании попал в ДТП на роскошном автомобиле через час после его покупки. За модель Ferrari 430 Scuderia он заплатил 260 тысяч фунтов стерлингов (порядка 20 миллионов рублей).
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Съехав со скользкого шоссе, автомобиль пролетел около 50 метров по полю и загорелся. Прибывшие на место офицеры полиции графства Саут-Йоркшир очень удивились, когда обнаружили, что водитель отделался лишь небольшими синяками и порезами.

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Прибывший на место ДТП экипаж пояснил, что дорога была мокрой, сообщает Daily Mail. Это обстоятельство могло спровоцировать аварию.

Для создания автомобиля были использованы решения, проверенные в "Формуле-1". Машина является самой быстрой заводской версией 430-й модели, которая допущена на дороги общего пользования.

Полицейские опубликовали фотографии уничтоженного огнем гоночного автомобиля в социальных сетях. При этом они и призвали водителей быть осторожнее на скользких дорогах.

Как писали Dni.Ru, продавец автосалона, торгующего элитными автомобилями, взял на работе Porsche покататься и разбил его вдребезги. Видеокамера запечатлела момент столкновения спорткара со встречным автомобилем. Стоимость автомобиля – 13 миллионов рублей.

Напомним, в июле в столичном районе Чертаново Северное неизвестные угнали у безработного 28-летнего москвича автомобиль Toyota Land Cruiser. Материальный ущерб составил 5,9 миллиона рублей. 

Автор: Людмила Фоканова28 июля 2017, 18:26

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