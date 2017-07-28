Богач разбил Ferrari за 20 миллионов сразу после покупки
Съехав со скользкого шоссе, автомобиль пролетел около 50 метров по полю и загорелся. Прибывшие на место офицеры полиции графства Саут-Йоркшир очень удивились, когда обнаружили, что водитель отделался лишь небольшими синяками и порезами.
Прибывший на место ДТП экипаж пояснил, что дорога была мокрой, сообщает Daily Mail. Это обстоятельство могло спровоцировать аварию.
Для создания автомобиля были использованы решения, проверенные в "Формуле-1". Машина является самой быстрой заводской версией 430-й модели, которая допущена на дороги общего пользования.
Полицейские опубликовали фотографии уничтоженного огнем гоночного автомобиля в социальных сетях. При этом они и призвали водителей быть осторожнее на скользких дорогах.
Someone had a miracle escape (cuts/bruises) from his #Ferrari earlier on the M1. Lost control, went airborne & burst into flames #fire #ouch pic.twitter.com/DkMPEOedFB— SYP Ops Support (@SYPOperations) 27 июля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, продавец автосалона, торгующего элитными автомобилями, взял на работе Porsche покататься и разбил его вдребезги. Видеокамера запечатлела момент столкновения спорткара со встречным автомобилем. Стоимость автомобиля – 13 миллионов рублей.
Напомним, в июле в столичном районе Чертаново Северное неизвестные угнали у безработного 28-летнего москвича автомобиль Toyota Land Cruiser. Материальный ущерб составил 5,9 миллиона рублей.
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