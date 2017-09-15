Крокодил разорвал справившего в кустах нужду журналиста

Британский журналист из издания The Financial Times стал жертвой крокодила на Шри-Ланке. Останки молодого человека до сих пор не найдены.

Трагедия произошла в то время, когда 25-летний выпускник Оксфордского университета Пол МакКлин проводил отпуск вместе с друзьями на Шри-Ланке. Отдыхая на природе, в какой-то момент молодой человек отстал от своей компании для того, чтобы сходить в туалет.

После этого Пол решил помыть руки в ближайшей лагуне Элефант-Рок. И в тот момент, когда он опустил кисти в воду, на него неожиданно напал крокодил, пише New York Post. Очевидцы рассказали, что видели, как рептилия утащила на дно "мужчину, размахивающего руками и ногами".

Как отмечает издание, лагуна Элефант-Рок расположена у известного пляжа. Это место очень популярно у серфингистов, так как считается наиболее спокойным и безопасным. Кроме того, этот пляж любят посещать обычные туристы и местные жители.

Как сообщил один из живущих неподалеку рыбаков, это первый известный ему случай нападения крокодила на человека на Шри-Ланке. "Удивительно, чтобы крокодил так близко подобрался к пляжу. Обычно они обитают в пресной воде в глубине джунглей, так как морская вода делает их практически слепыми", – рассказал местный житель.

На данный момент, спасатели ведут поиски тела журналиста. На данный момент, они плавают на лодках, обследуя ближайшие пляжи. "Крокодилы ничего не будут есть в воде – свою добычу они вытаскивают на сушу", – пояснил один из очевидцев.

Впрочем, некоторые местные жители считают, что молодой человек мог стать не жертвой рептилии, а просто застрять в зыбучих песках лагуны. Однако на 90% они уверены, что все же он погиб от зубов крокодила.