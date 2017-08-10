Крокодил-гигант набросился на оператора во время съемки

Знаток диких животных и охотник Мэтт Райт снимал крокодилов в национальном парке австралийского города Дарвин. В процессе работы на него напал 500-килограммовый крокодил.

Судя по всему, аллигатору по кличке Отис не понравилось, что его снимают на камеру. Он высунулся из воды и попытался откусить оператору голову, сообщает Mirror.

Мэтт, полагавший, что находится в безопасности, не ожидал от крокодила-гиганта такой наглости. Охотник пришел к выводу, что хищник принял аппаратуру за еду.