Крокодил-гигант набросился на оператора во время съемки
Судя по всему, аллигатору по кличке Отис не понравилось, что его снимают на камеру. Он высунулся из воды и попытался откусить оператору голову, сообщает Mirror.
Мэтт, полагавший, что находится в безопасности, не ожидал от крокодила-гиганта такой наглости. Охотник пришел к выводу, что хищник принял аппаратуру за еду.
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