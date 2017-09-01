В Москве жестоко избили известную телеведущую

Экс-ведущая МУЗ ТВ Ксения Мерц обратилась в полицию Москвы с заявлением о нападении. По словам девушки, во дворе жилого дома у нее произошел конфликт с автоледи, которая чуть не сбила ее подругу.

Инцидент произошел в Шмитовском проезде, во дворе жилого дома. "Я стояла во дворе, и мимо меня пронесся Range Rover Sport, за рулем которого сидела девушка лет 25. Она летела на огромной скорости и чуть не сбила человека", – рассказала Ксения. Возмутившись, она стала выяснять отношения.

Публикация от Ксюша �� (@ksusha_merts) Авг 27 2017 в 10:30 PDT

Однако автоледи сначала демонстративно игнорировала блондинку, а затем напала на нее, передает Life.ru. "Она резко схватила меня за волосы и повалила на асфальт. У меня вырваны волосы, гематомы на голове, потому что она пинала меня ногами", – рассказала пострадавшая. По мнению Ксении, девушка была явно под действием каких-то наркотических препаратов, так как у нее были "стеклянные глаза".

Публикация от Ксюша �� (@ksusha_merts) Авг 22 2017 в 2:27 PDT

Отметим, что за гламурной светской львицей Мерц уже давно закреплена слава скандалистки. В июле прошлого года блондинка подралась с бывшей сотрудницей своего салона красоты Татьяной Паршиной. По словам Ксении, она уволила девушку за воровство, после чего та регулярно приходила и устраивала разборки.

Публикация от Ксюша �� (@ksusha_merts) Июн 16 2017 в 9:00 PDT

В тот роковой день Татьяна вновь явилась в салон и начала предъявлять Мерц претензии по оплате своего труда. Словесная перепалка вскоре переросла в драку. Разнять разъяренных девушек удалось не сразу.