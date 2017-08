Полиция Барселоны опозорилась во время теракта

В первую очередь стоит отметить, что американцы еще за два месяца до теракта предупреждали правоохранителей Барселоны о готовящемся теракте. Центральное разведывательное управление США даже предоставило информацию о предполагаемом месте нападения террористов. Тем не менее, испанские стражи порядка не сумели воспользоваться этой информацией. В результате боевики задавили людей именно там, где и предполагали сотрудники американских спецслужб, а именно - на улице Рамбла.

Также важным промахом испанских стражей порядка стало то, что после теракта они упустили водителя фургона. Более того, они до сих пор не могут установить личность человека, который находился за рулем грузовика, передает Associated Press. Одна из немногих зацепок привела полицейских к предполагаемому террористу Дрису Укабиру Сопрано. Примечательно, что они задержали его в то время, когда он сам направлялся в полицейских участок.

По словам подозреваемого, он увидел свою фотографию в новостях по телевизору, после чего решил рассказать о невиновности полицейским. Как сообщалось ранее, стражи порядка обнаружили в фургоне боевиков документы Укабира. Транспортное средство, по данным полиции, оформлено именно на него, Periodico. Однако, по его словам, в момент трагедии он находился в Риполе, а его документы уже давно были украдены. В воровстве он заподозрил своего 18-летнего брата Мусу, которого стражи порядка сейчас также проверяют на причастность к преступлению.

На данный момент испанские стражи порядка задержали лишь троих подозреваемых, которые, по словам полицейских, напрямую связаны с терактами в Барселоне. Двоих из них задержали в Риполе, еще одного – в Альканаре, передает "Газета.ru". Их причастность к преступлению пока не раскрывается, однако по меньшей мере двое из них, по данным СМИ, не были за рулем фургона боевиков.

Испанские стражи порядка также провалили расследование второго теракта, который произошел через несколько часов после первого в городе Камбрильсе. На этот раз полицейские не упустили террористов и вступили с ними в перестрелку. Всего они нейтрализовали пятерых экстремистов, при этом один из них остался жив и мог дать важные показания. Тем не менее, вероятно, он не успел что-либо рассказать полицейским, так как вскоре после госпитализации он скончался.

Напомним, вечером 17 августа водитель микроавтобуса протаранил толпу людей на главной пешеходной улице Барселоны. По уточненным данным, пострадали более 100 человек, 13 погибли. Через несколько часов в городке Камбрильс террористы вновь совершили наезд на пешеходов, в результате происшествия были ранены семь человек, в том числе один полицейский. В тот же день в городе Альканар произошло два взрыва,в результате которых погиб один человек, более десяти пострадали.

NEW: Intense gunfire can be heard in the city of #Cambrils as an anti-terrorist operation continues near the city centre. pic.twitter.com/cbtW8qZwFQ