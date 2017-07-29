Украинский самолет разбился в Африке

В островном государстве Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой Ан-74 авиакомпании украинской авиакомпании CAVOK Air, передает RT. Крушение произошло во время взлета с острова. Все члены экипажа выжили, но получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, ранее стало известно о другом инциденте в воздухе с участием украинских пилотов. Тогда летчику Александру Акопову буквально удалось совершить чудо и посадить лайнер Airbus 320 со 121 пассажиром на борту в условиях практически нулевой видимости и при отказе части систем самолета. Экстремальную посадку сняли на видео очевидцы.