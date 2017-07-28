В Хельсинки автомобиль протаранил толпу

В столице Финляндии Хельсинки неизвестный за рулем легкового автомобиля врезался в толпу людей. В результате происшествия погиб один человек, по меньшей мере трое получили ранения, сообщает РИА ФАН.

На месте трагедии работают экстренные службы города. Полиция задержала злоумышленника, передает "Газета.ru". Предположительно, в момент аварии нарушитель был пьян.