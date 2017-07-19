Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет

Эстонские пинкертоны пошли на рекорд. Сыщикам понадобилось 14 лет для того, чтобы найти украденный велосипед.

В 2003 году жительница Тырвы не обнаружила на балконе своего двухколесного друга и обратилась в полицию. Стражи порядка взяли под козырек и начали по горячим следам искать пропавший велосипед.

На поиски ушли 14 лет. И вот, наконец, удача улыбнулась эстонским полицейским – велосипед нашелся в 28 километрах от места кражи, в городе Валга. Хозяйка велосипеда была в шоке после того, как полицейские рассказали ей о находке, пишет Life.

Анекдоты - не выдумка;)

Эстонская полиция нашла велосипед, украденный 14 лет назад. pic.twitter.com/tHbi5hsI3E — #ХватитТерпеть (@Dostaalo) 19 июля 2017 г.

Констебль Марек Кяйс с гордостью поведал историю со счастливым концом местным журналистам: "Накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Они даже пошутили, что, может, нет смысла покупать новый велосипед: вдруг вернут старый".

Теперь эстонские полицейские настоятельно рекомендует владельцам транспорта не терять документы и хранить фотографии своих велосипедов. Видимо для того, чтобы через несколько лет можно было опознать их по характерным приметам.



