Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
В 2003 году жительница Тырвы не обнаружила на балконе своего двухколесного друга и обратилась в полицию. Стражи порядка взяли под козырек и начали по горячим следам искать пропавший велосипед.
На поиски ушли 14 лет. И вот, наконец, удача улыбнулась эстонским полицейским – велосипед нашелся в 28 километрах от места кражи, в городе Валга. Хозяйка велосипеда была в шоке после того, как полицейские рассказали ей о находке, пишет Life.
Анекдоты - не выдумка;)— #ХватитТерпеть (@Dostaalo) 19 июля 2017 г.
Эстонская полиция нашла велосипед, украденный 14 лет назад. pic.twitter.com/tHbi5hsI3E
Констебль Марек Кяйс с гордостью поведал историю со счастливым концом местным журналистам: "Накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Они даже пошутили, что, может, нет смысла покупать новый велосипед: вдруг вернут старый".
Теперь эстонские полицейские настоятельно рекомендует владельцам транспорта не терять документы и хранить фотографии своих велосипедов. Видимо для того, чтобы через несколько лет можно было опознать их по характерным приметам.
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