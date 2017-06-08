За что в США жестоко убили юного россиянина
Александр Суарес был знаком с Артемом Зиберовым со средней школы – ребята учились в параллельных классах. Последний раз они виделись 5 июня.
"Была информация, что в этой печальной истории замешаны наркотики. Наш общий друг сказал, что Артем пытался купить что-то подобное", – цитирует Суареса Life.ru.
"Я в этом не уверен, потому что он мне ничего не говорил, выглядел очень спокойным. Он точно не продавал", – добавил молодой человек.
По словам матери Зиберова, в парня выпустили 22 пули. Накануне трагедии он побывал на репетиции церемонии награждения в школе, а позже встретился с друзьями.
Стражи порядка выясняют мотивы убийства и пока не выдвигают никаких версий. За сведения о преступниках объявлено вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.
Как писали Dni.Ru, двоих юношей застрелили в штате Мэриленд за день до выпускного. В Вашингтоне отслужили панихиду по 18-летнему россиянину, похоронят его в Москве.
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