За что в США жестоко убили юного россиянина

Близкий друг Артема Зиберова, который был убит в США, выдвинул свою версию трагедии. Александр Суарес предположил, что молодой человек пытался приобрести наркотики.

Александр Суарес был знаком с Артемом Зиберовым со средней школы – ребята учились в параллельных классах. Последний раз они виделись 5 июня.

"Была информация, что в этой печальной истории замешаны наркотики. Наш общий друг сказал, что Артем пытался купить что-то подобное", – цитирует Суареса Life.ru.

"Я в этом не уверен, потому что он мне ничего не говорил, выглядел очень спокойным. Он точно не продавал", – добавил молодой человек.

По словам матери Зиберова, в парня выпустили 22 пули. Накануне трагедии он побывал на репетиции церемонии награждения в школе, а позже встретился с друзьями.

Стражи порядка выясняют мотивы убийства и пока не выдвигают никаких версий. За сведения о преступниках объявлено вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.

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