Житель Зеленограда поджог квартиру и убил двух женщин

В сгоревшей квартире в Зеленограде обнаружена бутылка с зажигательной смесью. По предварительным данным, мужчина облил бензином из канистры себя и двух женщин, передает РЕН ТВ.

В результате происшествия две женщины погибли, на теле одной из них обнаружены ножевые ранения. Подробности трагедии устанавливаются.