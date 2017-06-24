Житель Зеленограда поджог квартиру и убил двух женщин

В сгоревшей квартире в Зеленограде обнаружена бутылка с зажигательной смесью. По предварительным данным, мужчина облил бензином из канистры себя и двух женщин, передает РЕН ТВ.
В результате происшествия две женщины погибли, на теле одной из них обнаружены ножевые ранения. Подробности трагедии устанавливаются.
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