На Филиппинах 10 военных погибли от огня своих

Вооруженные силы Филиппин ошибочно ударили по собственным позициям на подступах к городу Марави в провинции Южный Ланао, пишет газета "Известия". Сообщается о десяти погибших и восьми пострадавших. Причиной трагедии названа плохая координация войск.

Напомним, что Марави пытались захватить террористы. Власти утверждают, что им удалось освободить город, но риск столкновений с боевиками в его окрестностях сохраняется.