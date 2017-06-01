На Филиппинах 10 военных погибли от огня своих

Вооруженные силы Филиппин ошибочно ударили по собственным позициям на подступах к городу Марави в провинции Южный Ланао, пишет газета "Известия". Сообщается о десяти погибших и восьми пострадавших. Причиной трагедии названа плохая координация войск.
Напомним, что Марави пытались захватить террористы. Власти утверждают, что им удалось освободить город, но риск столкновений с боевиками в его окрестностях сохраняется.
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