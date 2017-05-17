Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
На записи сначала слышен характерный звук пули, а в следующем кадре журналист Аммар Алваели демонстрирует разбитую выстрелом снайпера камеру, вытирая кровь с лица.
"Сначала я не понял, что произошло. Я упал на землю и не мог повернуться, чтобы посмотреть, все ли в порядке с Аммаром", – рассказал позже журналист The Sun Оуэн Холдевей, которому удалось снять драматический момент.
Иракский генерал Аль-Самми, узнав о случившемся, только произнес: "Вам очень повезло". Аммар Алваели наверняка бы погиб. Пуля попала бы оператору прямо в сердце, если бы не подарок коллеги.
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