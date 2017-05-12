В Москве девушка головой выбила окно в трамвае

В столице спешившая на трамвай девушка поскользнулась и головой выбила окно у транспортного средства, передает агентство городских новостей "Москва". Инцидент произошел на остановке на бульваре Яна Райниса в Южном Тушино. Пострадавшую доставили в ближайший травмпункт, уточнил представитель правоохранительных органов.