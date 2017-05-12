Утром 12 мая возле почтового отделения на улице Авентино в центре Рима прогремел взрыв, передает РИА Новости. На месте происшествия работают полицейские и пожарные.
Один автомобиль получил повреждения. Информации о пострадавших не поступало. Причины случившегося выясняются.
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