Британец ранил жену из винтовки во время трюка

Британец случайно подстрелил жену из винтовки во время исполнения трюка. Мужчина целился в сигарету, которую держала женщина, однако промахнулся и ранил ее в руку.

Инцидент произошел в окрестностях Гисборо (Северный Йоркшир). Мужчина решил продемонстрировать зрителям свою меткость и попасть в дымящуюся сигарету из пневматической винтовки калибра 5,5 миллиметра, передает Daily Star.

Как видно на записи, сидя в гостиной, он целится в мишень, которую держит в руке его лежащая на диване супруга. Однако после выстрела сигарета так и осталась непотушенной, зато женщина получила ранение руки.



