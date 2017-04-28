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Происшествия

Британец ранил жену из винтовки во время трюка

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Британец случайно подстрелил жену из винтовки во время исполнения трюка. Мужчина целился в сигарету, которую держала женщина, однако промахнулся и ранил ее в руку.
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Инцидент произошел в окрестностях Гисборо (Северный Йоркшир). Мужчина решил продемонстрировать зрителям свою меткость и попасть в дымящуюся сигарету из пневматической винтовки калибра 5,5 миллиметра, передает Daily Star. 

Как видно на записи, сидя в гостиной, он целится в мишень, которую держит в руке его лежащая на диване супруга. Однако после выстрела сигарета так и осталась непотушенной, зато женщина получила ранение руки. 


Автор: Светлана Сидорчук28 апреля 2017, 19:10

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