В Париже жестоко избили режиссера из России

В одну из парижских клиник в тяжелом состоянии была доставлена российский режиссер Елена Сурина, передает "РЕН ТВ". У нее были диагностированы многочисленные травмы, в числе которых сотрясение, перелом носа, скуловой кости, глубокое рассечение в области лба. Несколько дней женщина провела в реанимации.

Она рассказала о том, как произошло нападение. Вечером, когда режиссер возвращалась домой, на нее набросился мужчина европейской внешности. Он принялся методично избивать жертву, а после того, как она подняла шум и на происходившее обратили внимание прохожие, бросился наутек.

Сама Елена Сурина не исключает, что могла быть целеноправленной целью нападавшего, а не случайной жертвой – избиение произошло в непосредственной близости от ее дома. Французская полиция, однако, даже не начала расследование произошедшего.