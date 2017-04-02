Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа

Столичные зоозащитники рассказали о вопиющем случае. произошедшем в Москве. Зоозащитница на своей странице в Facebook рассказала, что жильцы ее дома выбросили четырех кошек из окна на 14-м этаже, а после пытались добить их палками. Об случившемся ей рассказали очевидцы. Пострадавших котов девушка отвезла в ветеринарную клинику.