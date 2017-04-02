На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины

На козырьке подъезда жилого дома на Коломенском проезде на юге Москвы было обнаружено тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты. В пресс-службе столичного управления МЧС факт обнаружения погибшей подтвердили, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства произошедшего выясняются.
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