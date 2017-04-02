В квартире в центре Москвы нашли три трупа

Жительница Москвы обратилась в полицию. Она рассказала, что ее сын находится в квартире на Павелецкой площади в центре столицы, однако не открывает дверь и никак не реагирует на происходящее. На место прибыли сотрудники полиции. Попав внутрь квартиры они обнаружили там тела трех молодых мужчин, передает Life.ru. Согласно заключению медиков, их смерть наступила приблизительно за десять часов до обнаружения. По предварительным данным погибшие отравились наркотическим веществом. По факту произошедшего проводится проверка.