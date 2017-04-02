Взрыв "газели" уничтожил две машины в Москве

Утром 2 апреля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о горящем автомобиле "газель" в одном из дворов на севере Москвы. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. В этот момент в "газели" взорвалось газовое оборудование. Момент взрыва снял на видео очевидец. Запись опубликовал телеканал "360".
Тем не менее, в результате произошедшего никто не пострадал. Две машины, стоявшие рядом на парковке, выгорели в результате пожара. Место происшествия по-прежнему оцеплено, очевидцы сообщают, что в окрестностях чувствуется запах газа.
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