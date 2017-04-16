При пожаре на севере Москвы погиб человек

В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Приорова на севере Москвы произошел пожар, передает "РЕН ТВ". Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось не допустить дальнейшего распространения огня. В скором времени пожар был ликвидирован. Из соседних квартир были эвакуированы двое человек. Сообщается об одном погибшем.