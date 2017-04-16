В аэропорту Нью-Йорка произошла эвакуация из-за гранаты

Сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке были эвакуированы из служебного здания после того, как в помещении таможенной службы был обнаружен подозрительный сверток. Правоохранительные органы определили, что внутри лежит учебная граната, передает РИА Новости. Ее перевозили для использования на военных учениях.Отметим, эвакуация пассажиров и работников терминалов воздушной гавани не производилась, аэропорт работал в нормальном режиме. После определения подозрительного предмета сотрудники служебного здания также вернулись на свои рабочие места.