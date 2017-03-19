Автохамы избили и расстреляли пешехода на севере Москвы

В больницу в тяжелом состоянии был доставлен житель Москвы. Выяснилось, что мужчина серьезно пострадал в ходе дорожного конфликта.

Дорожный конфликт между группой пешеходов и агрессивными автохамами разгорелся в внутридворовой аллее на Дубнинской улице на севере Москвы. Компания с грудным ребенком шла по дороге, когда им навстречу на высокой скорости выехала Skoda.

Сообщается, что, желая припугнуть помешавших движению автомобиля пешеходов и поторопить их, водитель даже задел бампером коляску с ребенком. В результате разгорелся конфликт и из машины вышел водитель, его знакомый и две их спутницы.

Завязалась драка, в ходе которой водитель достал из заднего кармана травматический пистолет и два раза выстрелил в воздух. Спутницы стрелка попытались его успокоить, им удалось выбить оружие из его рук. Впрочем, пистолет тут же подобрал второй агрессор. Он четыре раза выстрелил в грудь лежавшего на асфальте пешехода и один раз – в голову, передает "Московский комсомолец".

После этого злоумышленники сели в машину и поспешили скрыться с места преступления. Жена пострадавшего, однако, успела сфотографировать номера. Подвело автохамов и то, что ОМВД по району Восточное Дегунино оказалось расположено буквально в двух шагах от места бойни. Оперативники быстро обнаружили Skoda в соседнем районе Бескудниково, после чего доставили водителя и его пассажира в отделение.

Пострадавший москвич был госпитализирован в тяжелом состоянии. Операция длилась шесть часов. На его реабилитацию уйдет много времени. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По словам очевидцев, было похоже, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. А его спутник, как выяснилось, недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство. Оба они заключены под стражу.