В московском метро сложилась критическая ситуация

Из-за таяния снега и дождей, обрушившихся на Москву с приходом весны, в Московском метрополитене сложилась критическая ситуация. Подтопление грозит 15 станциям.

В столичной подземке прошла масштабная проверка, в ходе которой было обнаружено десять новых опасных подтоплений. Проблемы были зафиксированы на станциях "Речной вокзал", "Водный стадион", "Новокузнецкая", "Театральная", "Каширская", "Кантемировская", "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Калужская", "Новые Черемушки", "Парк Победы", "Свиблово", "Бабушкинская", "Комсомольская".

Сообщается, что хуже всего ситуация складывается на Замоскворецкой (зеленой), Арбатско-Покровской (синей) и Калужско-Рижской (оранжевой) ветках Московского метрополитена. "В разных местах грунтовые воды попадают на контактный рельс, а также в некоторых местах вода течёт прямо на кабели электрооборудования", – цитирует Life.ru представителя метро.

На станции "Комсомольская" ситуация сложилась критическая. Грунтовые воды затапливают электроприборы, которые отвечают за движение поездов. Кроме того, в тоннеле у станции была обнаружена течь на контактном рельсе. Отметим, во время проверки год назад в метро было обнаружено более двух тысяч мелких течей, который затем были устранены.