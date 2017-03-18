На серой ветке метро произошел сбой из-за падения пассажира

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро пассажир упал на рельсы. "На месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь", – сообщил источник агентства "Москва" в правоохранительных органах.

По предварительным данным, упавший не получил серьезных травм. Инцидент произошел на станции "Бибирево".

21:05-21:12. Серпуховско-Тимирязевская линия. Северный участок. Были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 17 марта 2017 г.

Из-за происшествия движения поездов было нарушено. К настоящему времени график восстановлен.